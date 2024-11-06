جبهة التركمان تعترض على اطلاق سراح مفتعلي الحرائق بكركوك وتوجه نداء للقضاء

2024-11-06 15:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انتقدت قائمة جبهة تركمان العراق الموحد، يوم الأربعاء، قيام السلطات العراقية باطلاق سراح المتهمين بافتعال الحرائق بعدد من أسواق محافظة كركوك، والتي زعمت انتمائهم الى حزب العمال الكوردستاني المناهض للنظام في أنقرة، مطالبة في الوقت ذاته القضاء الى تمييز قرار الإفراج عن هؤلاء وإعادة محاكمتهم.

وقال رئيس الجبهة حسن توران بمؤتمر صحفي عقده في العاصمة بغداد اليوم، "صُدم أبناء محافظة كركوك بإطلاق سراح المتهمين بحريق قيصرية و خان قيردار ومجمع إسماعيل درويش، والذين ألقي القبض عليهم من قبل الأجهزة الأمنية واعترفوا بانتمائهم لحزب العمال الكوردستاني".

وأضاف أن المتهمين "اعترفوا بإحراقهم الخان والقيصرية ومجمع اسماعيل درويش، و اعترفوا بمسؤوليتهم عن حرائق اخرى في كركوك واربيل ودهوك، وصُدّقت اقوالهم قضائياً امام القاضي المختص واجري لهم كشف الدلالة بواسطة محكمة تحقيق كركوك".

كما أشار توران الى أن "القرار الصادر من محكمة الجنايات المركزية في الرصافة والتي نقلت إليها الدعوى من رئاسة محكمة استئناف كركوك لأسباب غير معروفة ستكون له آثار سلبية كثيرة على الوضع الأمني في محافظة كركوك".

وطالب رئيس الجبهة، رئيس مجلس القضاء الأعلى والادعاء العام بضرورة اتباع الإجراءات القانونية لتمييز القرار، وإعادة محاكمة المتهمين لوجود اعترافات موثقة قضائياً والاعتراف كما يقال سيد الأدلة، ونحن واثقون بنزاهة وحيادية القضاء العراقي وننتظر منه إنصاف المظلومين.

وقررت رئاسة محكمة استئناف الرصافة ببغداد، أمس الثلاثاء، الإفراج عن 3 متهمين بحادث حريق السوق التركماني بكركوك وحرائق في أربيل ودهوك بإقليم كوردستان.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "المتهمين الثلاثة هم أعضاء في الأجهزة الامنية التابعة لمحافظة السليمانية وسبق أن اعترفوا انهم نفذوا الحادث حسب توجيهات pkk".

يشار الى أن وزارة الداخلية الاتحادية ووزارة داخلية إقليم كوردستان اعلنتا يوم الإثنين، 1 تموز 2014، القبض على المتورطين بحوادث حرائق محافظات أربيل ودهوك وكركوك.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية العميد مقداد ميري حينها إن "إلقاء القبض على المتورطين كان بعملية نوعية وبمتابعة دقيقة وجهود استثنائية وتنسيق بين وزارة الداخلية الاتحادية ووزارة الداخلية في الاقليم"، مبيناً أنهم "ينتمون الى حزب العمال الكوردستاني".

وفي أيار 2024، افاد مصدر في الدفاع المدني في كركوك، بأن حريقا اندلع في احد الخانات الأثرية في سوق كركوك الكبير، ونجم عنه خسائر مادية كبيرة وسط المحافظة.

كما اندلع حريق في مجمع للأسواق، بسبب تماس كهربائي وسط محافظة كركوك، يوم الجمعة 17 أيار 2024.