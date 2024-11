إيران تعلق على فوز ترامب: خططنا للتدابير اللازمة

2024-11-06 16:55:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدىأفادت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، بأن السياسات العامة لإيران والولايات المتحدة الأميركية سياسات ثابتة، مؤكدة أنه "لا فرق لبلادها بمن سيكون رئيس أميركا".ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، اليوم الأربعاء، عن المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني تصريحها أن "السياسات العامة لإيران وأميركا سياسات ثابتة"، ذلك بالتزامن مع الإعلان عن فوز مرشح الجمهوري […]

