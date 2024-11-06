المرور: رادارات جوالة وثابتة ومفارز متنقلة للحد من المخالفات والسرعة العالية

2024-11-06 17:20:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأكدت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، نصب رادارات ومفارز متنقلة للحد من المخالفات والسرعة العالية على الطرق السريعة، فيما أشارت الى انخفاض نسبة الحوادث لـ 65 بالمئة بعد تفعيلها.وقال مدير علاقات وإعلام المديرية العقيد حيدر محمد الوائلي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مديرية المرور نصبت الرادارات المحمولة التي تسمى الجوالة، وهناك رادارات ثابتة ومفارز منتشرة ومتنقلة على الخطوط السريعة وقرب السيطرات للحد من المخالفات والسرعة العالية".وأضاف، أن "الزيارة الاربعينية الأخيرة شهدت استخدام الرادارات الذكية، وهو ما لمسه المواطن حول كيفية رصد المخالفة والمحاسبة"، لافتا الى ان "نسبة الحوادث في الزيارة الاربعينية للعام الحالي وزيارة عام 2023، انخفضت الى 65 بالمئة، حيث سجلنا في زيارة العام الحالي 49 حادث مروري مقارنة بالزيارة في العام السابق والي كانت 149 حادثا".وعن قرار تغيير ساعات الدوام ين الوائلي "تغيير الدوام أسهم بتقليل الزحامات بالتقاطعات، حيث كان تقاطع قرطبة يشهد اختناقات مرورية من جميع الاتجاهات، وخاصة من جانب النهضة ومن جانب ملعب الشعب ومن جانب مول النخيل القادم من الطيران، إلا أن الكثافة في تقاطع قرطبة انحسرت من ساحة الطيران باتجاه ساحة التحرير في الصباح"، لافتا الى أن "تغيير توقيتات الدوام مهم جدا وندعو المواطنين الى الصبر ريثما تستكمل باقي مشاريع فك الاختناقات".