2024-11-06 18:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر محلي في البصرة، يوم الأربعاء، بأن رئيس مجلس الوزراء محمد شياعالسوداني سيزور المحافظة غداً للاطلاع على نسب الإنجاز في ميناء الفاو الكبير.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني سيزور يومغد الخميس محافظة البصرة برفقة وزير النقل لاستلام الأرصفة الخمسة في ميناء الفاوالكبير، من أصل 50 رصيفاً في الميناء".

وأضافأن "السوداني سيطلع خلال زيارته إلى المحافظة على نسب الإنجاز في طريق ميناءالفاو الكبير والمشاريع الموجودة في الميناء".

وأشارالمصدر إلى أن "السوداني سيقوم بافتتاح عدداً من المشاريع في المحافظة إضافة إلىزيارته الحقول النفطية".

وكانرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد أكد في 14 أيلول/ سبتمبر الماضي، علىضرورة تكثيف البحث والشروحات بشأن مشروعي ميناء الفاو الكبير، وطريق التنميةوالفرص التي سيوفرانها، مشيراً إلى أن هذين المشروعين يعدان بوابة أساسية للنموالاقتصادي في العراق والمنطقة، وركيزة مهمة لتوسعة الاقتصاد غير النفطي.

وأكدالسوداني أن الاتفاق الرباعي بين العراق، وكل من تركيا، وقطر، والإمارات يشكل محورتشغيل طريق التنمية، لكن المشروع مفتوح للشراكة الإيجابية مع كل الراغبين فيالمساهمة بهذا الجهد التنموي الدولي، مؤكداً أن الاقتصاد العالمي اليوم بات يعتمدعلى الممرات الأساسية للتجارة والتصنيع والتكامل، ومشروع طريق التنمية سيكونمحوراً مهماً من هذه الممرات الدولية.

ويعدميناء الفاو الكبير عنصراً أساسياً في مشروع طريق التنمية الذي يربط دول شرق آسيابالغرب عبر العراق.