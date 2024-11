2024-11-06 18:40:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى كشفت هيئة الانواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن تعرض 11 محافظة لموجة امطار خفيفة بدءاً من الليلة ولمدة 24 ساعة. وذكرت الهيئة في بيان تلقته (المدى)، إن "حركة السحب عبر تشير الى تأثر مدن جنوب وبعض مدن وسـط الــبلاد بحزام من السحب الواطئة يندفع من جهـة الجنوب الغربي بتأثيرات مدارية رطبة، ومن المتوقع استمرار […]

