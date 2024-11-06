إطلاق 70 صاروخا من لبنان على إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي بمستوطنات عدة
2024-11-06 18:40:07 - المصدر: جريدة المدى
متابعة/ المدى سجلت إسرائيل، اليوم الأربعاء، إطلاق 70 صاروخا من لبنان نحو أراضيها بالإضافة إلى طائرة مسيّرة من الشرق، فيما جرى إطلاق صفارات الإنذار بالخطأ في مستوطنة بمحاذاة قطاع غزة. ودوّت صفارات الإنذار في مدن ومستوطنات عديدة وسط وشمال إسرائيل. ونقلا عن الجيش الإسرائيلي، أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية إنه رصد إطلاق 70 صاروخا منذ صباح […]
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