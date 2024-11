إطلاق 70 صاروخا من لبنان على إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي بمستوطنات عدة

2024-11-06 18:40:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى سجلت إسرائيل، اليوم الأربعاء، إطلاق 70 صاروخا من لبنان نحو أراضيها بالإضافة إلى طائرة مسيّرة من الشرق، فيما جرى إطلاق صفارات الإنذار بالخطأ في مستوطنة بمحاذاة قطاع غزة. ‎ودوّت صفارات الإنذار في مدن ومستوطنات عديدة وسط وشمال إسرائيل. ‎ونقلا عن الجيش الإسرائيلي، أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية إنه رصد إطلاق 70 صاروخا منذ صباح […]

