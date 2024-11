كيف سيتعامل العراق مع ترامب في ظل وجود مذكرة قبض بحقه؟

2024-11-06 18:40:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدىبعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية، اثير الحديث حول مذكرة القبض الصادرة بحق دونالد ترامب قبل حوالي ثلاث سنوات، إذ علق الباحث في الشأن القانوني والسياسي حبيب القريشي، على كيفية تعامل العراق مع دونالد ترامب.وقال القريشي، إنّ "العراق يتعامل مع الرئيس الجديد دونالد ترامب دون النظر لمذكرة القبض التي صدرت، لأن العلاقات الأميركية العراقية ينظمها […]

