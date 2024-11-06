البرلمان العربي يدعو ترامب لتصحيح مسار الموقف الأمريكي من العدوان على غزة

2024-11-06 18:40:16 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - العراق

دعا البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى تصحيح مسار الموقف الأمريكي إزاء العدوان المستمر على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي: إنه "على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تصحيح مسار الموقف الأمريكي إزاء عدوان الكيان المستمر لأكثر من عام ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".

مشددًا على، أن "الإدارة الأمريكية الجديدة يجب أن تتحمل مسؤوليتها في رفع الظلم والمعاناة عن الشعب الفلسطيني، من خلال الضغط على الكيان ، والتعاون البنَّاء مع مؤسسات المجتمع الدولي وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي والدول الفاعلة؛ من أجل تطبيق مبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتوقف عن سياسة المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين".

وأكد اليماحي، أن "منطقة الشرق الأوسط تعاني من أزمات وصراعات عديدة يدفع ثمنها في المقام الأول المدنيون الأبرياء"، مشددًا على، أن "الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها قوة عظمى ودولة محورية في النظام العالمي الحالي يجب أن يكون لها دور إيجابي في تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وأن تتعاون بشكل بنَّاء مع الدول العربية؛ من أجل العمل على إحلال السلام العادل والأمن والاستقرار في المنطقة".