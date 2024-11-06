الفتلاوي: عملية الحصر والترقيم للتعداد السكاني تجاوزت 98% في عموم العراق

2024-11-06 18:45:02 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة - واع - عباس الرحيميأكد المنسق العام لشؤون المحافظات أحمد الفتلاوي، اليوم الأربعاء، أن عملية الحصر والترقيم للتعداد السكاني تجاوزت 98‎% في عموم العراق، فيما أشار إلى أن التعداد سيجرى بموعده المحدد في الـ 20 من تشرين الثاني الجاري.وقال الفتلاوي خلال مؤتمر صحفي لرؤساء مجالس المحافظات في كربلاء المقدسة- وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هنالك تركيزا على أهداف التعداد السكاني التنموية الذي يعد مدخلا أساسيا لوضع الخطط المستقبلية للأداء العام في الدولة، والذي يمكن أن يحقق خدمات تتناسب مع الزيادة المطّردة للسكان في كل محافظة من محافظات العراق التي أخذت على عاتقها التعاون التام مع وزارة التخطيط لإنجاح هذه المهمة".وأضاف، أنه "بحسب آخر الإحصاءات التي تقدمت بها وزارة التخطيط، فإن عملية الحصر والترقيم سارية ونسب الإنجاز قد بلغت مستويات عالية تتجاوز 98٪ لعموم العراق بما فيها محافظات إقليم كردستان وسيكون التعداد في موعده المقرر"، مبينا، أن "هذا التعداد جاء تطبيقا لقرار المحكمة الاتحادية لسنة (2010) وهو غير الإحصاء السكاني".