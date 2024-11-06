2024-11-06 18:45:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الأربعاء، عن نشر رابط للإعلاميين لاستثنائهم من حظر تجوال التعداد السكاني.وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "انطلاقاً من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق الجميع في سبيل إنجاح التعداد العام للسكان والمساكن الذي ستقوم به وزارة التخطيط / هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية خلال الفترة 20-21/11/2024، وسعياً من هيئة الإعلام والاتصالات لتوفير جميع المتطلبات الخاصة بتغطية وسائل الإعلام لهذا الحدث الكبير والمهم، تعمل هيئتنا وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على إصدار باجات خاصة للإعلاميين والصحفيين من أجل استثنائهم من حظر التجوال الذي سيفرض خلال المدة المشار إليها انفاً".وأضاف البيان، "تدعوكم هيئتنا إلى إبلاغ جميع منتسبيكم من الذين تتطلب طبيعة عملهم التجوال خلال فترة الحظر إلى زيارة الرابط المدرج في أدناه ويستمر التقديم لغاية الساعة 12 ليلاً من يوم الأحد الموافق 10/11/2024 وملء البيانات المطلوبة ليتسنى لهيئتنا استكمال إجراءات إصدار الباجات وتوزيعها.رابط التقديم:​‏https://reporter.cmcforms.iq/form​​​لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الأرقام الآتية:- 07716310886- 07702556075- 07707762653