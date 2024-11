2024-11-06 18:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي حالة الأرتفاع امام الدينار العراقي، مع إغلاق التعاملات في بورصة الكفاح ببغداد. وسجلت أسعار البيع 152000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 151000 دينار مقابل 100 دولار. ووسط حالة التباين ما بين السعر الرسمي والموازي، تشهد معظم الاسواق المحلية حالة من الركود جراء تأثرها بالدولار …

