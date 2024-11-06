2024-11-06 18:45:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت هيئة الانواء الجوية، اليوم الأربعاء (6 تشرين الثاني 2024)، عن تعرض 11 محافظة لموجة امطار خفيفة بدءاً من الليلة ولمدة 24 ساعة.

وقالت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "حركة السحب عبر تشير الى تأثر مدن جنوب وبعض مدن وسـط الــبلاد بحزام من السحب الواطئة يندفع من جهـة الجنوب الغربي بتأثيرات مدارية رطبة، ومن المتوقع استمرار تواجد السحب الليلة ويوم غد".

وأضافت أن "هناك فرصاً لهطول زخات من الامطار خفيفة الشدة الى معتدلة على فترات مع البرق والرعد الليلة في جنوب الانبار والنجف وكربلاء وبابل والديوانية والكوت وجنوب ديالى"، لافتة الى انها "ستمتد نهار وليل الخميس لتشمل المثنى وذي قار والبصرة وميسان".