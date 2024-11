2024-11-06 20:09:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أكدت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، نصب رادارات ومفارز متنقلة للحد من المخالفات والسرعة العالية على الطرق السريعة، فيما أشارت الى انخفاض نسبة الحوادث لـ 65 بالمئة بعد تفعيلها. وقال مدير علاقات وإعلام المديرية العقيد حيدر محمد الوائلي للوكالة الرسمية تابعته عراق اوبزيرفر، إن “مديرية المرور نصبت الرادارات المحمولة التي تسمى …

The post رادارات ومفارز متنقلة.. المرور تتحرك للحد من السرعة العالية first appeared on Observer Iraq.