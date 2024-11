2024-11-06 20:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

مسقط / متابعة عراق اوبزيرفر التعادل يحسم مواجهة دهوك وظفار في دوري ابطال الخليج حسم التعادل الإيجابي 1 – 1 ، مواجهة دهوك ومستضيفه ظفار العماني، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثانية لدوري أبطال الخليج للأندية. وانتهى الشوط الأول بتقدم ظفار بهدف جاء من ركلة جزاء دون مقابل لدهوك، وأدرك دهوك التعادل في الدقيقة 75 من …

