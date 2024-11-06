نينوى.. إنجاز 52 مدرسة ضمن المرحلة الأولى من مشروع القرض الصيني

2024-11-06 20:20:02 - المصدر: واع

نينوى - واع – محمد حداد

أكدت مديرية التربية في محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، إنجاز 52 مدرسة في المحافظة ضمن المرحلة الأولى من الأبنية المدرسية لمشروع القرض الصيني.

وذكر مدير عام التربية خالد عبد العزيز في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بجهود كبيرة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومتابعة واشراف وزير التربية ، تم إنجاز المرحلة الأولى من مشروع القرض الصيني المتضمن بناء52 مدرسة"، مشير الى "اكتمال 29 مدرسة في مركز المدينة و23 مدرسة أخرى في الأقضية والنواحي من مجمل مشروع المدارس البالغ بناء92 مدرسة".

وأضاف، أن "المدارس التي تم إنجازها مدارس نموذجية وتهدف الى توفير بيئة مناسبة للطلبة"، مؤكدا، أن "هذه المدارس ستقضي على المدارس الكرافانية والدوام الثلاثي".

ولفت عبد العزيز الى أن "طموح مديرية التربية هو الوصول إلى دوام احادي في كل مدرسة"، مشيدا في الوقت نفسه "بدور محافظ نينوى من خلال تخصيصه قطع أراضٍ للوجبة الثانية من المشروع والتي تتضمن بناء 150 مدرسة".