2024-11-06 20:25:02 - المصدر: واع

متابعة-واعتراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع خلال هذه اللحظات من تعاملات يوم الأربعاء، متأثرةً بارتفاع الدولار بعد فوز الجمهوري دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة في عودة سياسية استثنائية.وانصب تركيز المستثمرين في الذهب أيضًا على الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث يبحثون عن إشارات حول وتيرة خفض أسعار الفائدة. حيث كانت احتمالات تخفيضات للفائدة قد دعمت الارتفاع اللافت للذهب هذا العام.وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 3.5% إلى 2656 دولار للأونصة. وكان الذهب قد بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2790.15 دولار يوم الخميس الماضي.أما عقود الذهب الآجلة، فتراجعت بنسبة 3.3% إلى 2662 دولار.