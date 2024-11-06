بعد محاصرته.. انتحار المتهم الرئيسي بقتل ضابط عملية "نهروان بغداد"

2024-11-06 21:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأربعاء، بانتحار المتهم الرئيسي بقتلضابط في الشرطة الاتحادية خلال مداهمة لاعتقال تاجر مخدرات مساء يوم أمس جنوب شرقيالعاصمة.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية حاصرت مكان تواجد المتهم الرئيسي بقتلالمقدم في الشرطة الاتحادية مساء يوم أمس الثلاثاء عند محاولة اعتقاله، وبعد إحكامالسيطرة على المكان أقدم على الانتحار بإطلاق النار علىنفسه من سلاحه الخاص".

وأشارإلى أن "العملية تمت بإشراف قائد الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية".

وفيوقت سابق اليوم، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "قوة أمنية ألقت القبضعلى متهم بقتل الضابط برتبة مقدم في الشرطة الاتحادية"، مبيناً أن"المتهم اعترف صراحة بإطلاق النار من سلاح نوع كلاشنكوف باتجاه مفارز الشرطةالاتحادية".

وأشارالمصدر إلى "تسليم المتهم إلى مكافحة إجرام النهروان"، موضحاً أن"الملقى القبض عليه ليس المتهم الرئيسي، بل كان مشتركاً مع المتهمالرئيسي".

وأفادمصدر أمني في بغداد، مساء أمس الثلاثاء، بمقتل آمر فوج في الشرطة الاتحادية خلالاشتباك مسلح مع مطلوب للقضاء في منطقة النهروان جنوب شرقي العاصمة.