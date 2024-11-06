2024-11-06 21:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، يوم الأربعاء، القبض على تاجر مخدرات وبصحبته امرأة وطفل وبحوزته كمية من مادة الكرستال في إحدى السيطرات الأمنية شمالي محافظة ميسان.

وجاء في بيان لقيادة شرطة ميسان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "سيطرة (الشهيد العقيد علي سلمان) سيطرة بغداد، شمالي المحافظة وبالاشتراك مع مفرزة من مديرية المخدرات، تمكنت من ضبط مواد مخدرة واعتقال حائزها".

وأضافت القيادة، انه "من خلال التفتيش الدقيق للعجلات والاشخاص المارة عبر السيطرة اعلاه، تم القاء القبض على أحد مروجي وتجار المخدرات وبحوزته كمية من المواد المخدرة وكانت بصحبته امرأة وطفل".

وأكدت ضبط بحوزة التاجر كيسين متوسطي الحجم من مادة الكريستال المخدرة، كانت مخبأة داخل العجلة التي يستقلها، وإحالة المتهمين إلى مديرية المخدرات والمؤثرات العقلية في ميسان.