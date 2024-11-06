انتحار المتهم الرئيسي بقتل مقدم الاتحادية ضمن قضاء النهروان بعد محاصرته

2024-11-06 21:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الأربعاء (6 تشرين الثاني 2024)، بانتحار المتهم الرئيسي بقتل مقدم في الشرطة الاتحادية ضمن قضاء النهروان بعد محاصرته.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قوة امنية حاصرت المتهم الرئيسي بقتل مقدم في الشرطة الاتحادية ضمن قضاء النهروان جنوبي بغداد".

وأضاف أنه "بعد محاصرته اقدم على الانتحار بأسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاحه الخاص".

وأفاد مصدر أمني في بغداد، أمس الثلاثاء، باستشهاد آمر فوج في الشرطة الاتحادية خلال اشتباك مسلح مع مطلوب للقضاء في منطقة النهروان جنوب شرقي العاصمة.