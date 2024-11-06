رؤساء مجالس المحافظات يتبنون توصيات السيستاني ويدعون لاستثمارها "خارطة طريق"

2024-11-06 21:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا رؤساء مجالس المحافظات، في مؤتمرهم الثاني، يوم الأربعاء، إلى تبني توصيات المرجع الديني علي السيستاني، التي صدرت عند لقائها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، واعتبارها خارطة طريق.

وقال بيان صدر عقب المؤتمر، وورد لوكالة شفق نيوز، إن "المشاركين في المؤتمر الثاني لرؤساء مجالس المحافظات غير المنتظمة بأقليم اجتمعوا في محافظة كربلاء المقدسة يوم الأربعاء، وبحضور أحمد الفتلاوي المنسق العام لشؤون المحافظات ورؤساء مجالس المحافظات".

وأعرب المشاركون، بحسب البيان، على "ضرورة عقد مثل هذه المؤتمرات لتوحيد الرؤى للعمل والتنسيق مع مجلس النواب العراقي والحكومة المركزية للوصول الى إيجاد حلول جذرية وبما يخدم مصلحة البلاد".

قرر المؤتمرون عدة توصيات أهمها تدارس المؤتمرون بما جاء في البيان الصادر من المرجعية الدينية العليا بمناسبة لقائها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان بمحاوره كافة وتقرر تبني ما جاء فيه من قبل الحكومات المحلية ودعوة مجلس النواب والحكومة الاتحادية لاستثماره خارطة طريق للسير عليها لما تمثل من رؤيا واضحة".

وأضاف البيان أن ه"تم تأكيد الحاجة للعمل على سرعة انجاز تشريع قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم او تعديل القانون النافذ وبما يتلائم مع مبدأ منح المحافظات الصلاحيات الواسعة في المجالين الإداري والمالي".

وختم البيان:و"قرر المؤتمر دعوة مجلس النواب العراقي الموقر والحكومة المركزية لدعم موازنات المحافظات لتمكينها من تقديم الخدمات اللازمة والضرورية لابنائها. - أكد المؤتمرون على أهمية الاستقرار السياسي في المحافظات كونه مدخل لتقديم خدمات أفضل للمواطن والدعوة موجه الى الكتل السياسية لمراعاة ذلك".