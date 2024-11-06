الأمن والدفاع النيابية: هناك شركات أمنية "وهمية" تديرها شخصيات "مشبوهة" خارج العراق

2024-11-06 21:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم الأربعاء، عن وجود شركات أمنية"وهمية" تديرها شخصيات "مشبوهة" من خارج العراق، مؤكدة وجودالعديد من المخالفات في عمل بعض الشركات العراقية والأجنبية.

وذكربيان لرئيس اللجنة كريم عليوي المحمداوي، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير أجرى زيارةإلى مديرية الشركات الأمنية في وزارة الداخلية ورصد مخالفات في عمل عدد من الشركاتالأمنية العراقية والأجنبية ومن ضمنها شركة أمنية روسية مقرها خارج البلاد.

وأشارالبيان إلى أن المحمداوي كشف أن هناك "شركات وهمية تدار من قبل شخصيات مشبوهةمن خارج البلاد وتضع بعض الوكلاء لإدارة عملها كغطاء لها".

وأضافالمحمداوي أن "بعض هذه الشركات مملوكة لأشخاص مطلوبين للقضاء وعليهم مؤشراتفساد وغسيل أموال"، مؤكداً أن "هناك العديد من الشركات مملوكة لشخصياتقريبة من الدولة وبعضهم أعضاء في مجلس النواب، فضلاً عن امتلاكهم لأكثر من ثلاثشركات في آن واحد".

وتساءلالمحمداوي عن آلية عمل وتسجيل الشركات الأمنية العراقية والأجنبية وعدد أسلحتهاوعجلاتها وأفرادها ومقراتها الرسمية؟.

وأكدعلى ضرورة إعادة تدقيق كل تفاصيل الشركات الأمنية في البلاد "لضمان عملهالحماية الأمن القومي من بعضها المشبوهة في العمل والتبعية".

ولفتالمحمداوي إلى أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية ستقوم بتشكيل لجنة فرعيةلتدقيق عمل الشركات وتعاقداتها مع المديرية وستقوم برفع تقرير عن ذلك لرئيسالوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الداخلية".