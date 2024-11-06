المرور تنوه لقطع تقاطع 14 رمضان في المنصور إلى الاحد المقبل للصيانة

2024-11-06 21:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، (6 تشرين الثاني 2024)، عن قطع للطريق في منطقة المنصور غربي العاصمة بغداد.

وقالت المرور في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "سيتم قطع الطريق من تقاطع المنصور (14 رمضان) باتجاه تقاطع 21 رمضان من قبل أمانة بغداد/ دائرة المشاريع ودائرة مجاري بغداد، لغرض معالجة وصيانة تخسف فيه".

وبينت، ان القطع يبدأ "اعتباراً من الساعة العاشرة من مساء اليوم، والى الساعة السادسة من صباح الأحد المقبل".