2024-11-06 21:45:04 - المصدر: ايشان

أفادت مصادر محلية في محافظة المثنى، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأمنية ألقت القبض على ثلاثة كويتيين في عمق بادية السماوة. وقالت المصادر لـ “إيشان”، إن “قوة أمنية ألقت القبض على ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية الكويتية بتهمة الصيد الجائر في بادية السماوة”. وأكد، أن “القوات الأمنية ضبطت بحوزة المتهمين الثلاثة معدات صيد وصقور وأجهزة اتصالات”. وأشارت […]

ظهرت المقالة القبض على ثلاثة كويتيين في عمق بادية السماوة أولاً على ايشان.



