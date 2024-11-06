كيف سيؤثر فوز ترامب على العراق؟

2024-11-06 21:50:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علق الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، اليوم الأربعاء (6 تشرين الأول 2024)، على تأثير فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الامريكية، على العراق خلال المرحلة المقبلة.

وقال التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "سياسة ترامب مختلفة في معالجة الأزمات فمثلا العراق من الدول التي تتأثر باي إرباك يحصل بين المحور الإيراني والمحور الأمريكي لذلك أتوقع أن تكون مرحلة ترامب أصعب في معالجة الملف الإيراني من الديمقراطيين وبالتالي ستكون هناك عواقب على الأوضاع في العراق باعتباره دولة مجاورة لإيران".

وأضاف انه "كما هناك استيرادات كبيرة يقوم العراق استيرادها بالدولار الأمريكي من إيران لذلك فإن الحكومة العراقية ستواجه ضغطا امريكيا في قضية تهريب الدولار فضلا عن ضغوط تتعلق بتحركات فصائل عراقية التي دائما ما تستهدف المصالح الأمريكية في العراق لكن بالأخير ترامب دائما ما يلجأ إلى الصفقات في سياساته الخارجية لذلك افترض أن تكون هناك صفقة بين الجمهورية الإسلامية وترامب في قضية حل المشكلات بين البلدين لأن إيران دولة عقلانية ولديها حسابات دقيقة في استشراف المستقبل لذلك جاء إلى إيران رئيس إصلاحية مع وزير خارجية معروف بخبرته في مجال الشؤون الأمريكية".

وبين الباحث في الشأن السياسي ان "اذا كان هناك اتفاق بين واشنطن وطهران فإن العراق يكون بمأمن كما أن ضرورة أن تكون للحكومة العراقية لديها سيادة في قراراتها المركزية خاصة التي تتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية بعيدا عن تعدد القرارات التي تتعلق بالقوى السياسية والجماعات المسلحة".

وأعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب من على منصة مركز مؤتمرات بالم بيتش بولاية فلوريدا، اليوم الأربعاء، فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال ترامب: "أشكر الشعب الأمريكي على انتخابي لأكون الرئيس الـ47".

وتابع: "حققنا نصرا سياسيا لم تشهد بلادنا مثله من قبل".

وقال ترامب: "حققنا الفوز في الولايات المتأرجحة، صنعنا التاريخ الليلة وهذا نصر سياسي، سنبدأ العصر الذهبي للولايات المتحدة".