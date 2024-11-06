البابا فرنسيس يدعو للصلاة من أجل السلام ويحث على حظر الحرب واعتماد الحوار

2024-11-06 21:50:16 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - احمد عاصم





دعا البابا فرنسيس ظهر اليوم، عقب تلاوة صلاة التبشير الملائكي في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، إلى الصلاة من أجل إحلال السلام في كل من أوكرانيا وفلسطين وإسرائيل وميانمار وجنوب السودان. وقال: "لتسكت الأسلحة وليفسح المجال للحوار"، مؤكدًا على أهمية حظر الحروب ومعالجة القضايا بالحق والمفاوضات.





ووجّه البابا تحية خاصة إلى مجموعة من روما رفعت شعاراً يذكّر بالمادة الأولى من الدستور الإيطالي، التي تنص على نبذ إيطاليا للحرب كأداة للهجوم على حرية الشعوب الأخرى أو كوسيلة لحل النزاعات الدولية، داعيًا إلى تعميم هذا المبدأ على نطاق عالمي.





وفي حديثه، تناول البابا فرنسيس إنجيل اليوم، الذي يتناول مناقشة أجراها يسوع في هيكل أورشليم حول الوصية الأهم، حيث أجاب يسوع بأن "تحبّ الربّ إلهك" و"تحبّ قريبك" هما الأساس. واعتبر البابا أن هذه الوصية تشكل جوهر الشريعة المسيحية وقلب الحياة الإيمانية.





وحث البابا المؤمنين على العودة إلى جوهر الإيمان، حيث المحبة هي الأساس والمنبع الذي يربط بين الله والإنسان. وقال: "عندما يأتي الرب، سيطلب منا أولاً حساب المحبة التي قدمناها ولم نقدمها"، ودعا الجميع إلى التساؤل: "هل محبتي لله والقريب هي محور حياتي؟ وهل تدفعني صلاتي إلى محبة الآخرين وتقديم العون لهم؟"





وفي الختام، شدد البابا فرنسيس على أهمية تجديد التزام المحبة كقاعدة للحياة الإيمانية، داعيًا إلى أن تكون المحبة هي البوصلة التي تقود حياة المؤمنين في مواجهة تحديات العالم.