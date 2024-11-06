مشروع مجاري الدجيل يتجاوز 90% من مشاكل التنفيذ

2024-11-06 21:55:02 - المصدر: واع

صلاح الدين- واع– فيلح العبيديأعلن مشروع مجاري الدجيل، اليوم الأربعاء، تجاوز 90% من المشاكل التي واجهت المشروع الذي ينفذ في القضاء التابع لمحافظة صلاح الدين.وقال رئيس دائرة المهندس المقيم للمشروع محمد مزهر مهدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع مجاري الدجيل يقع من ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الاعمار والإسكان والبلديات العامة ضمن المديرية العامة للمجاري والذي يهدف إلى خدمة مدينة الدجيل بأكملها للمجاري وبطاقة 18ألف 300 متر مكعب باليوم".وأضاف مهدي، أن "هذا المشروع عانى الكثير من المشاكل والتي زامنته منذ بداية المشروع وتم حل أغلبها وتبقى نسبة 10%، وهذه النسبة تنقسم الى محطة رفع الأمطار الرئيسية بسبب عدم مطابقة الموقع للتصميم ومحددات البيئة وتم تغییر الموقع من قبل البلدية".ونوه بأنه "ما زال هناك تجاوز على قطعة الأرض ننتظر إزالته لتتم المباشرة بالعمل، كما واجهنا خطوطا بأقطار مختلفة بطول ثلاثمائة وأربعمائة وسبعمائة متر وبطول خمسة مائة متر وذلك بسبب وجود تعارضات لخطوط مياه الأمطار، وهذا الخط يتعارض مع أقطار الأنابيب في مقطع صغير مما حال دون إكمالها، وتم حل هذا الأشكال ورفع التعارض والمشروع يحظى بأهمية من قبل وزارة الإعمار والإسكان".