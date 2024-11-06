المرور تنوه عن قطع طريق في بغداد

2024-11-06 21:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، تنويها بشأن قطع طريق حيوي في بغداد.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "سيتم قطع الطريق من تقاطع المنصور (14رمضان) باتجاه تقاطع 21رمضان من قبل أمانة بغداد دائرة المشاريع ودائرة مجاري بغداد".وأضافت، أن "قطع الطريق لغرض معالجة وصيانة التخسف اعتباراً من اليوم الساعة العاشرة مساءً والى غاية يوم الأحد الساعة السادسة صباحاً".