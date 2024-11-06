ريال مدريد يخسر نجمه شهرا

2024-11-06 21:55:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

خسر ريال مدريد جهود أحد لاعبيه البارزين لمدة شهر بسبب الإصابة.

وقال ريال مدريد في بيان على موقعه الرسمي: إنه "بعد الفحوصات التي أجرتها الخدمات الطبية للنادي اليوم على لاعبنا أوريلين تشواميني، تم تشخيصه بالتواء في الكاحل الأيسر، وسيتم متابعة تطور حالته بشكل مستمر".

وكان الملكي سقط، أمس الثلاثاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو" أمام ميلان بنتيجة 3-1 في الجولة الرابعة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، سيغيب تشواميني عن الملاعب لمدة تقارب الشهر، ما سيجعله يغيب عن مباريات الملكي أمام أوساسونا وليجانيس وخيتافي، وأتلتيك بلباو، وجيرونا بالدوري الإسباني، بالإضافة إلى مباراة ليفربول بدوري أبطال أوروبا.

وسيتم تقييم حالة تشواميني لاحقاً لمعرفة إذا كان سيتمكن من المشاركة في مباراتي أتالانتا (10 ديسمبر/ كانون الأول) ورايو فاييكانو (14 ديسمبر/ كانون الأول) ضمن آخر مباريات الفريق لهذا العام.