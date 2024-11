2024-11-06 23:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر يتضمن الاطار الاستراتيجي بين علاقة العراق والولايات الامريكية تكاملا اقتصاديا في جميع القطاعات، وسيساهم فوز الرئيس الامريكي دونالد ترامب في تشديد العقوبات على الشركات والدول التي تمول ايران انعكاس مباشر على تتبع حركة الدولار في السوق المحلية . وبهذا الصدد، يقول الباحث بالشأن الاقتصادي العراقي صفوان قصي لـ عراق اوبزيرفر، إن “التشديد …

The post رؤية مستقبلية لطبيعة العلاقات الاقتصادية بين العراق والولايات المتحدة بعد فوز ترامب first appeared on Observer Iraq.