2024-11-07 00:05:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى تثير عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قلقاً في إيران، حيث ما زالت تبعات فرض "الضغوط القصوى" والعقوبات خلال ولايته الأولى تلقي بثقلها على الحياة اليومية للإيرانيين. هذا ما سلطت وكالة الصحافة الفرنسية الضوء عليه، من خلال تقرير استطلع آراء إيرانيين وصحف إيرانية حول الانتخابات الأميركية وفوز المرشح الذي كان متشدداً في فرض […]

The post عودة ترامب تُقلق إيران.. كيف ترى طهران رجوع الرئيس الأميركي "المثير للجدل"؟ appeared first on جريدة المدى.