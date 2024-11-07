ارتفاع صادرات النفط الأميركية لأعلى مستوى على الإطلاق

2024-11-07 00:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء، ارتفاع صادراتالولايات المتحدة من المنتجات النفطية إلى مستوى قياسي بلغ 7.62 مليون برميل يومياًفي الأسبوع المنتهي من الشهر الجاري.

وأظهرتالبيانات أن إجمالي صادرات المنتجات النفطية ارتفع بمقدار 1.3 مليون برميل يومياًعلى أساس أسبوعي، وهي أكبر زيادة منذ الأسبوع المنتهي في السابع من حزيران/ يونيوالماضي، بحسب موقع "سكاي نيوز عربية".

وكانالرقم القياسي السابق لإجمالي الصادرات النفطية أيضاً في الأسبوع المنتهي فيالسابع من حزيران/ يونيو الماضي عند 7.5 مليون برميل يومياً.

ومنجهة أخرى، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن مخزونات النفط الخام ومخزوناتالبنزين ونواتج التقطير ارتفعت في الاسبوع المنتهي في أول تشرين الثاني/ نوفمبرالجاري.

وأضافتأن مخزونات الخام ارتفعت 2.1 مليون برميل إلى 427.7 مليون برميل في الأسبوع المشارإليه مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع أجرته "رويترز" بارتفاعها 1.1مليون برميل.

وذكرتالإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوماارتفعت 522 ألف برميل.

وارتفعاستهلاك الخام في مصافي التكرير 281 ألف برميل يومياً.

وزادتمعدلات تشغيل المصافي 1.4%.

وقالتالإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت 412 ألف برميل إلى 211.3مليون، مقارنة بتوقعات محللين استطلعت "رويترز" آراءهم بهبوطها 878 ألفبرميل.

وأظهرتبيانات الإدارة زيادة مخزونات نواتج التقطير التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة 2.9مليون برميل إلى 115.8 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاضها 1.1 مليون.

وقالتالإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفع1.7 مليون برميل في اليومخلال نفس الأسبوع.