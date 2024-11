اجتماع ائتلاف إدارة الدولة يؤكد أهمية إبعاد أراضي العراق عن أجواء الحرب

2024-11-07 00:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أكد ائتلاف إدارة الدولة، اليوم الاربعاء، ضرورة إبعاد أراضي العراق عن أجواء الحرب في المنطقة. وذكر بيان للائتلاف تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “ائتلاف إدارة الدولة عقد اجتماعه الدوري، اليوم الأربعاء، بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، وبحث الاجتماع أهم القضايا والتطورات في العراق والمنطقة، وجرى التطرق الى …

