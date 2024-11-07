بحضور السوداني والمشهداني.. "إدارة الدولة" يبحث سبعة ملفات

2024-11-07 00:55:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عقد ائتلاف"إدارة الدولة"، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعاً بحضور رئيس مجلسالوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني.

وذكر بيان للائتلاف ورد لوكالة شفق نيوز،أن "المجتمعين بحثوا أهم القضايا والتطورات في العراقوالمنطقة، وجرى التطرق إلى المرحلة المقبلة، والتكامل بين السلطتين التنفيذيةوالتشريعية، بما يحقق مصلحة الشعب، والتأكيد على حسم القوانين الأساسية التي تسهمبتقنين الإجراءات التنفيذية، فضلاً عن مناقشة التعديل الوزاري المرتقب".

ورحب الحضور بحسم ملف رئاسة مجلس النواب،بوصفه استحقاقاً دستورياً يعزز العمل الوطني المشترك.

واستعرض رئيس مجلس الوزراء "التقدم الحاصلفي تنفيذ البرنامج الحكومي، في ظل مرور عامين على الحكومة، التي تمكنت من إنجازملفات وطنية مهمة تندرج ضمن أولويات ومستهدفات برنامجها التنفيذي".

وأكد الاجتماع على أهمية تمديد الفصلالتشريعي الثاني لمجلس النواب، نظراً لظروف المرحلة والتحديات التي يمر بهاالعراق، وكذلك التأكيد على دعم خطوة تعديل إحدى مواد الموازنة العامة الاتحاديةالخاصة بالنفط.

وشهد الاجتماع التأكيد على "التزامالمبادئ التي شددت عليها المرجعية الدينية العليا في بيانها الأخير، التي تصب فيبناء دولة المؤسسات وتعبّد الطريق لتحقيق مستقبل أفضل للبلد".

وأكد المجتمعون على "الموقف المبدئيللعراق في الوقوف مع الشعبين الفلسطيني واللبناني ضد العدوان الصهيوني،واستنكار جرائم الإبادة التي يرتكبها الكيان المحتل بحق المواطنين العزل".

كما جرى تفنيد "ما يشاع باتخاذ الأراضيالعراقية منطلقاً لتنفيذ هجمات، باعتبارها مبررات واهية لتسويغ الاعتداء على أرضالعراق وسيادته، وكذلك جرى التأكيد على العمل المشترك وتقديم المصلحة العلياللبلاد، وإبعاد أراضي العراق عن أجواء الحرب، التي يسعى الكيان المحتل إلى توسعتهاوجرّ المنطقة إليها بهدف زعزعة الأمن والاستقرار"