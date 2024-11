نزاعات الأراضي بين العرب والكرد: قرارات مجمدة وحقوق مغتصبة منذ عقود

2024-11-07 01:20:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد / محمود الجبوري منذ سقوط النظام السابق عام 2003 وحتى الآن، لا يزال الكرد يتطلعون إلى الفرج والإنصاف المحبوس الذي غيبته الإجراءات والقرارات المقيدة بالنظام السابق. ولم تفلح القرارات والإجراءات التي أقرتها الحكومات المتعاقبة في حل وإنهاء هذا الملف الشائك والمعقد على مر العقود الماضية.مارس النظام العراقي السابق سياسات التعريب الديموغرافي وإبعاد المكون الكردي […]

