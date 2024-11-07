برشلونة يكتسح النجم الأحمر بخماسية في دوري الأبطال

2024-11-07 01:35:02 - المصدر: واع

متابعة – واعحقق برشلونة فوزا كبيرا على النجم الاحمر بنتيجة (5-1) ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.وسجل لبرشلونة كل من ينيغو مارتينيز في الدقيقة 18 ليفاندوفسكي (د 43 و 53) رافينيا (د 55) وفيريمين لوبيز (د 76)، بينما سجل للنجم الاحمر سيلاسسس في (د 27),