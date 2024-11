2024-11-07 02:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر حقق برشلونة فوزا كبيرا على النجم الاحمر بنتيجة (5-1) ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا. وسجل لبرشلونة كل من ينيغو مارتينيز في الدقيقة 18 ليفاندوفسكي (د 43 و 53) رافينيا (د 55) وفيريمين لوبيز (د 76)، بينما سجل للنجم الاحمر سيلاسسس في (د 27).

