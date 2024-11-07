العراق ينفي استخدام أراضيه لشن هجوم إيراني على إسرائيل

2024-11-07 03:00:06 - المصدر: اندبندنت عربية

مقاتلة إسرائيلية يتم تجهيزها قبل الضربات التي شنتها إسرائيل على إيران (غيتي)

أعلن الجيش العراقي في بيان نقلاً عن المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق الأربعاء أن التقارير التي تتحدث عن استخدام إيران للأراضي العراقية لشن هجمات على إسرائيل هي "ذرائع كاذبة".

وأكدت السلطات العراقية أن أراضيها لن تُستخدم "لتنفيذ هجمات أو ردود" في ظل التوتر الذي تشهده المنطقة حيث تهدد إيران بالرد على الضربات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفتها.

وجاء في بيان المجلس الوزاري للأمن الوطني بأن "ما جرى تداوله من أخبار تتحدث عن اتخاذ الأراضي العراقية منطلقاً لتنفيذ هجمات أو ردود على الاعتداءات، ما هي إلا ذرائع كاذبة ومسوغات يراد لها أن تكون مبرراً للاعتداء على العراق وسيادته وحرمة أراضيه".

يأتي البيان بعدما نقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي عن مصدر استخباراتي إسرائيلي قوله إن إيران قد ترد على إسرائيل انطلاقاً من الأراضي العراقية.

إلى ذلك نقل موقع "أكسيوس" الثلاثاء عن مسؤولَين أميركيَّين قولهما إن الولايات المتحدة حذرت العراق من أنه قد يتعرض لـ"هجوم إسرائيلي" إذا لم يمنع إيران من الرد على إسرائيل من أراضيه.

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تسعى حكومة بغداد التي وصلت إلى السلطة بدعم أحزاب موالية لإيران، إلى تحقيق توازن دقيق بهدف إبعاد العراق عن التوترات التي يشهدها الشرق الأوسط منذ أكثر من عام في ظل حرب إسرائيل مع حركة "حماس" في قطاع غزة ومع "حزب الله" في لبنان.

وينتشر جنود أميركيون في العراق في إطار التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لمكافحة تنظيم "داعش".

واستهدفت هؤلاء الجنود عشرات الهجمات الصاروخية وغارات من مسيرات شنتها جماعات مسلحة عراقية موالية لإيران، أعلنت مسؤوليتها أيضاً عن هجمات ضد إسرائيل.

وفي هذا السياق بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأوضاع في العراق مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بحسب بيان صادر عن الخارجية الأميركية الثلاثاء.

وأكد البيان أن بلينكن دعا الحكومة العراقية إلى "حماية الطواقم الأميركية" في العراق. ونقل البيان عن بلينكن قوله "من المهم ألا ينجر العراق إلى صراع إقليمي". وأضاف "يجب على العراق أن يمارس سيطرته على الجماعات المسلحة التي تشن هجمات غير مأذون بها من أراضيه".



