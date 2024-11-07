كوندي ينضم لقائمة تاريخية بدوري الأبطال

2024-11-07 08:15:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

حقق الفرنسي جوليس كوندي الظهير الأيمن لبرشلونة، رقما استثنائيا، خلال الانتصار بنتيجة (5-2) في مواجهة النجم الأحمر الصربي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري، بدوري أبطال أوروبا.

وصنع كوندي 3 أهداف من أصل 5 سجلها البارسا في المباراة.

وبحسب شبكة "سكاواكا" للإحصائيات، فإن 4 مدافعين فقط صنعوا 3 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا منذ موسم 2016-2017.

وسبق كوندي لهذا الإنجاز جوردي ألبا ضد توتنهام عام 2018، أشرف حكيمي ضد أتلتيكو مدريد عام 2018، وجواو كانسيلو ضد كلوب بروج عام 2021.

وسجل أهداف برشلونة، كل من: روبرت ليفاندوفسكي "هدفين"، إينيجو مارتينيز، رافينيا، وفيرمين لوبيز، بينما سجل للنجم الأحمر سيلاس وميلسون.

وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس، بينما تجمد رصيد النجم الأحمر دون نقاط في المركز 35.