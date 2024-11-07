حارس إنتر يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا

2024-11-07 08:15:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

واصل السويسري يان سومير حارس إنتر، تألقه ببطولة دوري أبطال أوروبا، منذ انتقاله لصفوف النيراتزوري.

وخرج سومير بشباك نظيفة في المباراة التي جمعت إنتر بضيفه آرسنال، والتي انتهت بفوز النيراتزوري 1-0، بالجولة الرابعة من دوري الأبطال.

وذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أن سومير حافظ على نظافة شباكه في 8 مباريات من أصل 11 بقميص إنتر في دوري الأبطال.

وأضافت أنه خلال فترته بإنتر قام بـ39 تصديا وخرج بـ8 شباك نظيفة، فيما استقبلت شباكه 4 أهداف فقط.

وتابعت الشبكة "تبلغ نسبة نظافة شباكه 73%، وهي الأفضل بين أي حارس مرمى شارك في 10 مباريات أو أكثر مع نادٍ عبر تاريخ البطولة".