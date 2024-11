2024-11-07 09:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر اعلنت الفصائل العراقية، اليوم الخميس، ضرب هدف عسكرية في الاراضي المحتلة بمسيراتها. وقالت الفصائل، في بيان “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الخميس 7-11-2024 ، هدفاً عسكرياً …

The post الفصائل العراقية تضرب هدفاً عسكرياً في “اسرائيل” first appeared on Observer Iraq.