2024-11-07 09:54:04 - المصدر: ايشان

تُطلق وزارة الإعمار والإسكان بداية العام المقبل، استمارة التقديم على وجبةٍ جديدةٍ من قروض صندوق الإسكان. وقال باسم الوزارة نبيل الصفار في تصريح لجريدة “الصباح”، تابعته منصة “إيشان”، إنَّ “الصندوق قدَّم قروضاً خلال العام الحالي بقيمة بلغتْ 750 مليار دينار وُزّعتْ بين 17 ألف متقدِّم”، منوِّهاً بأنَّ “إطلاق القروض يعتمد على المبالغ الماليَّة المخصَّصة له، […]

ظهرت المقالة إطلاق وجبة جديدة من قروض الإسكان بداية 2025 أولاً على ايشان.



