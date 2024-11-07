2024-11-07 09:54:04 - المصدر: ايشان

أصدرت محكمة محافظة أذربيجان الغربية الإيرانية حكما أوليا بالإعدام على 4 متهمين بالتجسس لصالح إسرائيل، حسبما أفادت وكالة “تسنيم”. وكتبت الوكالة: “وفقا للقضاء الإيراني، وجدت لجنتان من المحكمة الثورية أن 3 متهمين رئيسيين في قضية واحدة ومتهم واحد في قضية أخرى مذنبون بالتجسس لصالح إسرائيل”. وفي وقت سابق، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق الألماني-الإيراني جمشيد […]

ظهرت المقالة إيران تحكم بإعدام 4 أشخاص بتهمة التجسس لصالح الكيان أولاً على ايشان.



