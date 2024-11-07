2024-11-07 10:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس (7 تشرين الثاني 2024)، القبض على 12 متهما بقضايا مختلفة بمناطق متفرقة من العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "تشكيلات فرقتي المشاة (السادسة، السابعة عشر) ولواء المغاوير/ قيادتنا والقطعات الملحقة بها بالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن/قيادتنا، نفذت عمليات استباقية للبحث والتفتيش المناطقي والاستطلاع المسلح ونصب السيطرات المفاجئة وتنفيذ مذكرات القبض القضائية في قضاء (الطارمية، المحمودية، ابي غريب)".

واضافت ان "هذه العمليات نتج عنها اعتقال (12) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم بجرائم (السرقة) واخر ضبط بحوزته اسلحة واعتدة غير مرخصة وذلك في مناطق (قرية العراق، الحصوة، صدر اليوسفية، حي الحكيم/المحمودية، حي العسكري، حي الفارس/الطارمية) بجانب الكرخ".

وتابعت القيادة انه "تم تسليم الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".