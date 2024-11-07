القبض على متهم مطلوب بجريمة قتل في الرصافة

2024-11-07 10:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد الرصافة، اليوم الخميس (7 تشرين الثاني 2024)، القبض على متهم مطلوب بجريمة قتل.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم" إن "دوريات نجدة الكرادة التابعة الى قيادة شرطة بغداد الرصافة تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 406 قتل".

وأضافت أن "عملية القبض تمت من خلال تجوال الدوريات ضمن منطقة الكرادة، حيث تم الاشتباه بشخص بوضع مثير للشك ولدى استيقافه والتأكد منه عن طريق حاسبة المطلوبين تبين انه مطلوب".

وبينت قيادة شرطة بغداد الرصافة، أنه "تم تسليم المطلوب الى مركز الشرطة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".



