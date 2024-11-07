الذهب يلامس أدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع مع صعود الدولار

2024-11-07 10:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع، يوم الخميس، معارتفاع الدولار بعد فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأميركية، فيما ينصبالتركيز على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي في شأن أسعار الفائدة في وقت لاحقاليوم.

وانخفضالذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2656.34 دولاراً للأوقية (الأونصة)، عندالساعة 03:27 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أدنى مستوى له منذ 15 تشرين الأول/ أكتوبرالماضي في وقت سابق من الجلسة.

وسجلالذهب أعلى مستوى قياسي عند 2790.15 دولاراً الأسبوع الماضي وقفد أكثر من 130دولاراً منذ ذلك الحين.

وانخفضتالعقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.5% إلى 2663.60 دولاراً.

وحوممؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في أربعة أشهر، مما يجعل الذهب أكثر كلفة للمشترين منحائزي العملات الأخرى.

وعلىصعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 31.03دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3% إلى 983.73 دولاراً، وهبط البلاديوم 0.7%إلى 1028.25 دولاراً. وانخفضت المعادن الثلاثة للجلسةالثانية على التوالي.