اليوم.. اربع مباريات بختام الجولة السابعة من دوري نجوم العراق

2024-11-07 11:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تشهد ملاعب بغداد والمحافظات، اليوم الخميس (7 تشرين الثاني 2024)، إقامة اربع مباريات في إطار ختام الجولة السابعة من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وتجمع المباراة الاولى فريق ديالى وضيفه الميناء على ملعب الرمادي في محافظة الأنبار، عند الساعة 2:30 بعد الظهر، فيما يواجه فريق الحدود ضيفه النجف عند الساعة 2:45، على ملعب الساحر أحمد راضي في العاصمة بغداد.

وفي المباراة الثالثة يلتقي فريق نفط البصرة ضيفه فريق الكهرباء على ملعب الفيحاء بمحافظة البصرة عند الساعة 5:15 مساء، فيما يلتقي في ختام الجولة فريق زاخو ضيفه أربيل عند الساعة السابعة و45 دقيقة مساءً على ملعب الأول.



