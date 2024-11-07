بلدية أربيل توزع 3000 قطعة أرض على موظفي حكومة إقليم كوردستان

2024-11-07 11:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ باشرت بلدية أربيل، صباح اليوم الخميس، بتوزيع 3000 قطعة أرض على موظفي حكومة إقليم كوردستان ضمن حدود بلدية المحافظة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن عملية التوزيع شملت موظفي برلمان كوردستان ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الكهرباء، بالإضافة إلى مجموعة من موظفي وزارة التخطيط.

وفي مؤتمر صحفي عقده بمناسبة حفل توزيع قطع الأراضي، أكد محافظ أربيل أوميد خوشناو، أن بلدية أربيل ستوفر جميع الخدمات اللازمة بعد تسليم القطع للمستفيدين.

وأشار إلى أن هناك 70 ألف موظف ضمن حدود بلدية محافظة أربيل قد قدموا استمارات طلب لاستلام قطع الأراضي، باعتبارهم من موظفي حكومة إقليم كوردستان، للاستفادة من هذه المبادرة.