نهائيات اسيا.. شباب العراق الى جانب الاردن والسعودية وكوريا الشمالية

2024-11-07 11:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر وضعت قرعة نهائيات كأس آسيا للشباب دون 20 عاماً في الصين، يوم الخميس، منتخب العراق في المجموعة B إلى جانب منتخبات الأردن والسعودية وكوريا الشمالية. ويغادر وفد منتخب الشباب العراقي إلى طشقند لمواجهة نظيره الأوزبكي في العاشر من الشهر الجاري ليدخل معسكراً تدريبياً يخوض خلاله مباراتين تجريبيتين. ويواجه نظيره الأوزبكي تجريبياً …

