بغداد.. الاعدام بحق شخصية عن جريمة الاتجار بالمخدرات

2024-11-07 11:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الخميس، حكما بالإعدام بحق اثنين من تجار المخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة. وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، أن “المدانين ضبطت بحوزتهما 12 كيلو غرام من مادة الامفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين”. وتابع أن “الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 27/ …

