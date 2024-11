2024-11-07 11:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر تشهد ملاعب بغداد والمحافظات، اليوم الخميس، إقامة اربع مباريات في إطار ختام الجولة السابعة من دوري نجوم العراق لكرة القدم. وتجمع المباراة الاولى فريق ديالى وضيفه الميناء على ملعب الرمادي في محافظة الأنبار، عند الساعة 2:30 بعد الظهر، فيما يواجه فريق الحدود ضيفه النجف عند الساعة 2:45، على ملعب الساحر أحمد …

